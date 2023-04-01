Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 13,56 azalarak 2 milyon 255 bin 846 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 8,71 artışla 777 bin 24 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü fuel-oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları oluşturdu.

Böylece, toplam ithalat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,63 azalarak 3 milyon 449 bin 668 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 180 bin 975 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 917 bin 656 tonla Irak ve 633 bin 740 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları ocakta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 artarak 263 bin 180 ton, motorin satışları yüzde 5,38 artışla 1 milyon 799 bin 3 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 7,31 artarak 2 milyon 208 bin 923 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 8,45 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,81 artarak 275 bin 594 ton oldu.

Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 45,32 azalışla 113 bin 859 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 54,04 azalarak 51 bin 452 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 101,9 artarak 338 bin 21 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol piyasasında diğer ürünler de eklendiğinde toplam ihracat ise yüzde 8,45 artarak 999 bin 942 ton olarak gerçekleşti.

Motorin türleri üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,93 artarak 1 milyon 390 bin 59 ton, benzin türleri üretimi yüzde 8,75 azalarak 285 bin 631 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 1,55 artışla 371 bin 730 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 61,50 azalarak 71 bin 826 ton olarak hesaplandı. Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 10,85 azalarak 2 milyon 684 bin 745 ton oldu.