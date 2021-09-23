Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) Ankara'da kuruldu. Geçen yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in temelini attığı tesisin ilk etabı tamamlandı. TÜVEK hizmet binası toplam 4 etap halinde 10 yılda tamamlanacak.

TÜVEK'te, maden arama, araştırma ve üretimi esnasında elde edilen sondaj numuneleri inceleniyor, karotların fotoğrafları çekilip, etiketleniyor.

Yeraltının karotlarla biyopsisini yaptıklarını belirten MTA Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanı Ayten Cesur, "Yer altında yaptığımız sondajlarla oradan çıkardığımız kayaç numuneleri bizim karot olarak tanımladığımız bir terim. TÜVEK ile biz ülkemizin madenciliğinin milli kütüphanesini oluşturmak istiyoruz." dedi.

İncelemesi tamamlanan karotlar depolama merkezine getiriliyor ve uzun yıllar bu depoda muhafaza edilebiliyor. Depoda 4,5 milyon metreye kadar karot saklanabilecek.

Cesur, "Biz 'x' bölgesinden aldığımız sondaj karotlarının burada depolamasını tamamladığımızda o bölgedeki yatırımcı daha sonra sondaj yapmak istediğinde bize başvuracak ve biz bu bilgileri ona sunacağız. Böylelikle mükerrer sondajların önüne geçeceğiz. Zaman ve emek tasarrufu sağlayacağız." diye konuştu.

Bilgi Bankası ile çevre korunacak, özel şirketler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sondaj bilgileri arşivlenecek.

Karot Bilgi Bankasının ilk etabının önümüzdeki günlerde açılışının yapılması hedefleniyor.

Kamera: Erkam Karakaya