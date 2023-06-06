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Ekonomi
AA 06.06.2023 12:02

Türkiye'nin LPG üretimi arttı

Türkiye'de geçen yıl toplam Sıvılaştırılmış Petrol Gazları üretimi 2021'e göre yüzde 8,53 artarak 1,1 milyon ton oldu.

Türkiye'nin LPG üretimi arttı
[Fotograf: AA]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2022 Yılı LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince 2022'de yapılan LPG ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 3,26 artarak 3 milyon 205 bin 122 tona yükseldi.

Geçen yıl LPG ithalatı yapılan 16 farklı ülke ve bölge arasından en çok ithalat sırasıyla, Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan ve Norveç'ten gerçekleştirildi.

LPG ihracatı ise geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 88,76 artarak 409 bin 898 tona yükseldi. Söz konusu dönemde 16 farklı ülke ve bölge arasında en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke Lübnan, Tunus, İsviçre, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu.

Rafinerici lisansı sahiplerinin, 2022 yılı toplam LPG üretimi, 2021'e kıyasla yüzde 8,53 artarak 1 milyon 100 bin 359 tona yükseldi.

LPG satışı yüzde 1,04 azaldı

Dağıtıcı lisansı sahipleri, geçen yıl 611 bin 518 ton tüplü LPG, 163 bin 736 ton dökme LPG, 3 milyon 98 bin 39 ton otogaz olmak üzere toplam 3 milyon 873 bin 293 ton LPG satışı yaptı.

Geçen yıl 2021 yılına kıyasla, otogaz satışı yüzde 0,62, tüplü LPG satışı yüzde 12,55 azalırken, dökme LPG satışı yüzde 68,16 artış gösterdi. Böylece toplam LPG satışı yüzde 1,04 azaldı.

Geçen yıl tüplü LPG yüzde 15,8, dökme LPG yüzde 4,23 ve otogaz yüzde 80 pazar payına sahip oldu. Dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl 47 bin 733 ton standardize LPG satışı yapıldı.

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