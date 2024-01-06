Puslu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.01.2024 17:44

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, milli çağrı işaretiyle iletişim kuracak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı'nın milli çağrı işaretiyle iletişim kuracağını bildirdi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, milli çağrı işaretiyle iletişim kuracak

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin 10 yıllık uzay planlaması ve stratejisinin açıklandığını anımsattı.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayımın sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Planlanan şekliyle gitmesi halinde uzaya çıkacak ilk Türk olma ünvanını kazanacak Gezeravcı, kendisine ait amatör telsizcilik belgesi ve çağrı işaretiyle yine bir başka ilki gerçekleştirerek, milli çağrı işaretiyle uzay seyahatine başlamış olacak. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında Gezeravcı'ya TÜBİTAK UZAY'ın talebi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, milli 'TA5TRU' çağrı işareti tahsis edildi."

Uraloğlu, görevi süresince Gezeravcı'nın, TÜBİTAK UZAY koordinasyonunda Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi ve Yozgat Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileriyle iletişim kuracağını belirterek, "Bu amaçla Gezeravcı'ya özel amatör telsizcilik etkinlikleri için ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen 'TC100ISS' çağrı işareti tahsis edildi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türk uzay yolcusu Gezeravcı, milli çağrı işaretiyle iletişim kuracak" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Milli Uzay Programı Tübitak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Ersoy: 100 milyar dolarlık turizm geliri hedefine emin adımlarla yürüyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:16
Bodrum-Datça feribot seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
18:05
Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için aday sayısı 3 oldu
18:01
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
17:50
İsrail, ülkenin güneyindeki Be'eri bölgesinde bir grup gazeteciyi alıkoydu
17:28
Bakan Fidan'dan Blinken'a: F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz
17:29
Zonguldak'ta balıkçıların ağına mayın takıldı
Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı'nda anıldı
FOTO FOKUS
Koruyucu aile sistemi çocuklar için sıcak yuva oluyor
Koruyucu aile sistemi çocuklar için sıcak yuva oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ