Bor, lityum karbonat ve ferrobor...

Türkiye'nin bu kıymetli madenlerinin işlenmesi için çalışmalar hız kazandı.

Dünya rezervinin yüzde 73'ünün Türkiye'de bulunduğu borda yeni hedeflerde sona yaklaşıldı.

Bor madeni cevheri işlenerek uç ürün haline getirilecek

Bor karbür tesisi ile bor madeni cevheri yüksek teknolojiyle işlenerek uç ürün haline getirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de 2022 yılının borun yılı olacağını ve bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacağını söylemişti.

Tesis, yıl sonuna kadar tamamlanacak ve performans testlerine başlanacak.

Lityum karbonat tesisi çalışmaları sürüyor

Bu yıl lityum karbonat üretim tesisi de kurulacak. Etüt ve projelendirme çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Türkiye'nin ilk lityum karbonat tesisi 2020 yılının sonunda açıldı.

Tesiste otomobil, telefon ve elektrikli araçların üretiminde kullanılan lityum, yerli olarak bordan üretilmeye başlandı.

Ferrobor üretim tesisinin temeli atılacak

Ferrobor üretim tesisinin temeli de bu yıl içinde atılacak.

Nadir toprak oksitleri kazanım proses dizaynı, pilot ve üretim tesisinin pilot tesis kurulumu ise 2023’te hayata geçirilecek.

