Türkiye'de son yıllarda üretimi hızla artan tropik meyvelerde ihracat yıllık 4 milyon doların üzerine çıktı.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) derlenen bilgilere göre, Türkiye 2018'de çok büyük bir çoğunluğu kivi olmak üzere 4 milyon 645 bin dolarlık tropik meyve ihracatına imza attı.

Bu yıl ise tropik meyve ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 3 milyon 900 bin dolardan 4 milyon 200 bin dolara yükseldi.

Tropik meyve ihracatında ilk sırada 2 milyon 788 bin dolarla kivi yer alırken, bunu avokado ve böğürtlen izledi.

Ülke sıralamasında ise yaş meyve sebzenin klasik pazarı Rusya burada da 870 bin dolarla ilk sırada yer aldı.

"Kivide ihracatçı olduk"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, son yıllarda Akdeniz ve Ege bölgelerinde çiftçilerin tropik meyve ekimine yöneldiğini belirtti.

Karadeniz'de kivi, Akdeniz'de avokado gibi ürünlerin ekim alanlarının son yıllarda ciddi artış gösterdiğini ifade eden Uçak, bunların yanında ejder meyvesi, mango, frenk üzümü gibi ürünlerin de son zamanlarda ekimin denendiğini ve başarılı olunduğunu anımsattı.

Hayrettin Uçak, Türkiye'nin tropik meyvelerin genelinde ithalatçı bir ülke olduğuna değinerek, "Bu ürünleri iç piyasada tükettiğimiz gibi yurt dışına da ihraç ediyoruz. Bu gurur verici bir gelişme. Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde değil, Ege'de muz, kivi ve diğerleri gibi tropik meyveler üretilmeye başlandı. Bunun önümüzdeki yıllar içinde gittikçe çoğalacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Tropik meyve ihracatının her yıl düzenli olarak arttığını vurgulayan Uçak, "Örneğin kivi çok zor yetişen, bakımı zor bir meyve değil. Türkiye'de bu tür meyvelere iklimler de müsait. Tabii bunun ekimini yaparken üreticimiz mağdur olmasın diye toprak analizleri çok iyi yapılmalı. Biz yıllar önce kivi ithal eden bir ülkeydik, şimdi ihracat yapar hale geldik. Bunlar hem üretici hem ihracatçı hem de Türkiye için güzel şeyler" dedi.

Hayrettin Uçak, muz konusunda da ekimlerin arttığını söyleyerek, bu ivme ile gitmesi durumunda Türkiye'nin muz konusunda kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğin ve ithalata gerek kalmayacağını dile getirdi.

Türkiye'de yetişme potansiyeli olan bütün meyvelerin ithalatını bitirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Uçak, bunun Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını aktardı.

Kaynak: AA