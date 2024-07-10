Türkiye'de satılan otomobillerin yaklaşık yüzde 70'i ithal

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26'ya geriledi.

Yerli-ithal satış rakamları

Yılın ocak-haziran döneminde 577 bin 981 adetlik pazarda yerli üretim araç satışı 177 bin 591 oldu. İthal araç satışı ise 400 bin 390 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde, yerli üretim araçların satışlardan aldığı pay 30,72, ithal araçların payı ise yüzde 69,27 oldu.

Son 5 yılda yerli-ithal dağılımı

Son 5 yılın 6 aylık dönem verilerine bakıldığında ithal araçların satışlardan aldığı pay, Türkiye'de üretilen araçların pazardan aldığı paydan yüksek gerçekleşti.

ODMD verilerine göre, geçen yılın ocak-haziran döneminde yerli üretim araçların toplam satıştaki payı yüzde 38,13, ithal araçların payı da 61,86 seviyesinde ölçüldü.

Satışlarda 2022'nin aynı döneminde yerli oranı yüzde 43,44, ithal oranı 56,55 olarak kayıtlara geçti.

2021'in ocak-haziran döneminde yerli üretim araçların toplam satışlardaki payı yüzde 42,84, ithalin payı ise yüzde 57,15 olmuştu. 2020'nin aynı döneminde yerli üretimin payı yüzde 43,20, ithalin payı ise yüzde 56,79 olarak kayıtlara geçmişti.

Yerli satışlarda Fiat birinci

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği 71 bin 21 adetlik satışın 62 bin 130'u Türkiye'de ürettiği araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında başı çekti.

Fiat'ı, 65 bin 42 toplam satışın 46 bin 292'si yerli üretim olan Renault, 28 bin 330 toplam satışın 19 bin 580'si yerli üretim olan Toyota takip etti.

Hyundai, 29 bin 771'lik toplam satış içerisinde 18 bin 968 yerli satışla dördüncü, Ford da 44 bin 962 toplam satış içerisinde 16 bin 878 adetlik satışla beşinci oldu.

Togg'un toplam satış rakamı ise 13 bin 21 olarak kayıtlara geçti.

İthal satışlarda Volkswagen ilk sırada

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye otomotiv pazarında altı ayda gerçekleştirdiği 41 bin 907 adetle ithal satış listesinin ilk sırasında yer aldı.

Volkswagen'in ardından 34 bin 501 satışla Chery, 32 bin 373 satışla Peugeot, 29 bin 931 satışla Citroen ve 28 bin 84 satışla Ford sıralandı.

Son 5 yılın ilk yarı verilerinde yerli-ithal dağılımı şöyle gerçekleşti: