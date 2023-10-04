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Ekonomi
AA 04.10.2023 14:30

Türkiye'de gelecek yıl 348 fuar organize edilecek

Türkiye genelinde gelecek yıl 102'si uluslararası olmak üzere 348 fuar organize edilecek. İllere göre en çok fuar, 195 organizasyonla İstanbul'da yapılacak.

Türkiye'de gelecek yıl 348 fuar organize edilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2024 Yılı Fuar Takvimi'ni yayımladı.

Buna göre, TOBB tarafından gelecek yıl 102'si uluslararası olmak üzere 348 fuarın yapılmasına izin verildi.

Gelecek yıl en yoğun fuar programı, 60 fuarla ekim ayında gerçekleştirilecek. Ekim ayını 47 fuarla mayıs, 40'ar fuarla şubat ve kasım ayları izleyecek.

İllere göre en çok fuar, 195 organizasyonla İstanbul'da yapılacak.

İstanbul'u, 34 fuarla İzmir, 20 fuarla Antalya, 15 fuarla Ankara ve 14 fuarla Bursa takip edecek.

2024'te eğitim sektöründe 34 fuar düzenlenecek. Tarım ve hayvancılık sektöründe 30, gıda sektöründe 28, ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe 20, tıp ve tıbbi cihazlar sektöründe 13, mobilya sektöründe 11 fuar organize edilecek.​​​​​​​

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