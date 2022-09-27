Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, finansal hizmet faaliyetlerinde 255, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 68, finansal hizmetler ile sigorta için yardımcı faaliyetlerde ise 18 bin 678 girişim faaliyet gösterdi.

Söz konusu kuruluşların faktör maliyetiyle katma değer 436 milyar 93 milyon lira, üretim değeri ise 592 milyar 14 milyon lira oldu.

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 87,3'ü finansal hizmet, yüzde 8'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları, yüzde 4,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

Üretim değerinin ise yüzde 80,7'si finansal hizmet, yüzde 14,6'sı sigorta, reasürans ve emeklilik fonları, yüzde 4,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta için yardımcı faaliyetlerden meydana geldi.

Faktör maliyetiyle katma değer arttı

Faktör maliyetiyle katma değer 2021'de bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 39,5, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 30,7, finansal hizmetler ile sigorta için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 58 yükseldi.

Üretim değeri ise bir önceki yıla göre geçen yıl finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 9,7, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 41,2, finansal hizmetler ile sigorta için yardımcı faaliyetlerde ise yüzde 5,8 artış gösterdi.

Mali aracı kuruluşlarda 2020'de 312 bin 221 olan yıllık ortalama çalışan sayısı 2021'de 316 bin 279'a çıktı. Toplam istihdamın yüzde 70,2'sini finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 6,6'sını sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 23,2'sini ise finansal hizmetler ile sigorta için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 81,2'si finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 8,1'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 10,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85,3'ü maaş ve ücretlerden, yüzde 14,7'i ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Personel maliyeti 62 milyar lirayı geçti

Personel maliyeti 62 milyar 8 milyon lira olarak hesaplandı. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 81,2'si finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 8,1'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 10,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85,3'ü maaş ve ücretlerden, yüzde 14,7'i ise sosyal güvenlik masraflarından meydana geldi.

Mali aracı kuruluşlarda 2021'de ücretli istihdam edilen kadın personel sayısı 143 bin 847 iken erkek personel sayısı 158 bin 516 olarak kayıtlara geçti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 47,6, ücretli erkek çalışan oranı da yüzde 52,4 oldu.

Mali aracı kuruluşlarda sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değeri 17 milyar 908 milyon lira olarak belirlendi. Mali aracı kuruluşlarda 2021'de sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay yüzde 75,4 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay yüzde 16,2 iken finansal hizmetler ile sigorta için yardımcı faaliyetlerde yüzde 8,4 oldu.