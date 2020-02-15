Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, Türkiye'de tüketilen meyve suyu miktarıyla ilgili açıklama yaptı.

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili de olan Duruk, Türkiye'de yıllık 20 milyon ton meyve üretimi bulunduğunu söyleyerek, bunun 1,3 milyon tonunun meyve suyu endüstrisi tarafından işlendiği bilgisini verdi.

Kişi başına düşen yıllık meyve suyu tüketimi 10-11 litre

Türkiye'nin yıllık meyve suyu tüketiminin 1 milyar litre olduğunu anlatan Duruk, limonata da dahil olduğunda rakamın 1,2 milyar litreye yükseldiğini belirtti.

"Türkiye'de kişi başına düşen yıllık meyve suyu tüketimi 10-11 litre civarında. Ancak henüz bu yeterli değil. Söz konusu rakam ABD'de 40 litre, Almanya'da 30 litreden fazla, Hollanda'da yaklaşık 30 litre, Avusturya ve Fransa'da 25 litre civarında. Yani ABD ve Avrupa'nın önde gelen ülkelerine göre epey gerideyiz."

Son yıllarda Türkiye'de meyve suyu pazarının istenilen şekilde büyüyemediğini anlatan Duruk, bunda meyve suyu ile ilgili doğru olmayan ve gerçeği yansıtmayan söylemlerin bulunduğunu vurguladı.

Duruk, sektörün istenilen şekilde büyüyememesinde ve durgunluk yaşamasında ekonomik dinamiklerin, artan maliyetlerin ve meyve nektarlarına getirilen yüzde 10'luk ÖTV'nin de etkili olduğunu açıkladı.

Meyve suyu ihracatı

Duruk, Türkiye'nin dünya genelinde 150'den fazla ülkeye 300 milyon dolar civarında meyve suyu ve konsantre ihracatı yaptığını belirterek, bu rakamın her geçen yıl arttığı bilgisini verdi.

ABD'lilerin Türk meyve suyunu sevdiğini vurgulayan Duruk, bu ülkenin Türkiye'nin meyve suyu ve konsantre ihracatından önemli pay aldığını, toplam ihracatın 3'te birinin ABD'ye yapıldığını söyledi.

Duruk, ihracatta ABD'yi Hollanda, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelerin takip ettiğini belirterek, bu yıl meyve suyu ihracatında hedefin en az 350 milyon dolar olduğunu anlattı.

"Her üründe olduğu gibi tüketim miktarları önemli"

Duruk, meyve suyunda iç piyasadaki sıkıntılarda "şekerli gıdalara karşı oluşan algının" da etkili olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle şu bilinmelidir; meyve suyu doğal vitamin ve doğal meyve şekeri kaynağıdır ve vücudun her iki desteğe de ihtiyacı vardır. Ancak her üründe olduğu gibi tüketim miktarları önemlidir. Eğer gün içinde meyve tüketilemiyorsa her gün 1 bardak meyve suyuyla ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmı karşılanır. Sanılanın aksine, meyve suyunda koruyucu katkı maddesi bulunmaz. Dolayısıyla tüketicilerimiz bu konuda bilinçli olmalı."

Meyve suyunda bulunan şeker, tatlandırıcı gibi ürünlerin tüketicilerde negatif algıya yol açtığını vurgulayan Duruk, bu sorunun tüm ambalajlı hazır gıdaları kapsadığını anlattı.