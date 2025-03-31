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Ekonomi
AA 31.03.2025 11:24

Türkiye tohumda küresel oyuncu haline geldi

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, "Türkiye olarak artık tohumda kendi gücümüzü sadece üretim rakamlarıyla değil, uluslararası alandaki etkimizle de ortaya koyuyoruz" dedi.

Türkiye tohumda küresel oyuncu haline geldi
[Fotograf: AA]

TÜRKTOB Başkanı Hacı Ömer Güler, yaptığı değerlendirmede, tohumun stratejik bir ürün ve tarımsal üretimin en değerli girdisi olduğunu söyledi.

Bu ürünün kültürel ve stratejik değer taşıdığına dikkati çeken Güler, "Tohum, tarımın temel taşıdır. Türk tarımı, verimlilikten kaliteye, inovasyondan ihracata ve teknolojiye kadar çok mesafe katetti. Bu gelişimin merkezinde ise hep tohum vardı." diye konuştu.

Güler, Türkiye tohumculuk sektörünün kısa sürede kendi kapasitesini ispatladığını bildirerek, "Kendine yeterlilik oranı yüzde 90'ların üzerine çıkan bir sektörüz. 2024 yılında 1 milyon 303 bin ton sertifikalı tohumluk üretimi gerçekleştirdik, 100'ün üzerinde ülkeye 338 milyon dolar değerinde tohum ihracatı yaptık." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin sertifikalı tohum kullanımının 2005'ten bu yana desteklendiğini anımsatan Güler, üreticilere verilen desteklerin, sektörün büyümesini hızlandırdığını anlattı.

"Tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 147'ye ulaştı"

Güler, Türkiye'nin tohumculuk sektöründe 25 yıl önce ithalata bağlı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişle kıyaslandığında Türkiye'nin geldiği noktayı başarı hikayesi olarak değerlendirebiliriz. Bugünse dünya tohumculuk sektörüne yön veren ülkelerden biriyiz. Tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 147'ye ulaştı. Bu tablo büyük bir sektörel birlikteliğin, güçlü bir vizyonun ve devletimizin sağladığı desteklerin eseridir. Türkiye olarak artık tohumda kendi gücümüzü sadece üretim rakamlarıyla değil, uluslararası alandaki etkimizle de ortaya koyuyoruz. Birçok ülkede Türk tohumlarına talep giderek artıyor. Özellikle Türk Cumhuriyetleri'nde, Türk tohumlarına yönelik ciddi talep ve ilgi var. Bu gelişmeler sektörümüz adına umut verici."

Güler, sektörün yürüttüğü yurt dışı temaslarına ilişkin de "Hem Rusya'da hem Irak'ta hem de KKTC'de gerçekleştirdiğimiz görüşmeler çok olumlu geçti. Türk tohumlarına ilgi ve güven her geçen gün artıyor. Bu ülkelerde hem kamu temsilcileriyle hem de özel sektörle önemli temaslarda bulunduk. Bu görüşmeler, ihracat hacmimizi büyütmekle kalmayacak, aynı zamanda kalıcı işbirliklerinin de önünü açacak." dedi.

"AR-GE işbirliği protokolü imzalandı"

TÜRKTOB ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında AR-GE işbirliği protokolü imzalandığını bildiren Güler, bunun sektör için yeni bir başlangıç olacağını söyledi.

Güler, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı büyük etkinliklerin sektöre uluslararası ölçekte prestij kazandıracağını, bu yıl Dünya Tohumculuk Kongresi'ni, gelecek sene de Asya-Pasifik Tohumculuk Kongresi'ni ülkede gerçekleştireceklerini kaydetti.

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