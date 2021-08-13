Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl Covid-19 etkisiyle gerileyen sanayi üretimi, salgının olumsuz etkilerini üzerinden atmaya devam ediyor.

Avrupa'da geçen yıl Covid-19 etkisiyle büyük ölçüde düşüş gösteren endeks, ekonomilerin yeniden açılması ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla tekrar yükselişe geçti. AB ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocak-haziran döneminde yıllık bazda yalnızca şubatta geriledi. Endeks, haziranda 2020'nin aynı ayına göre AB'de yüzde 10,5, Euro Bölgesi'nde 9,7 arttı.

Türkiye salgına rağmen 2020'yi artışla kapattı

Türkiye'de de geçen yıl salgınla mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş gösteren sanayi üretim endeksi, haziran itibarıyla tekrar yıllık bazda yükseliş trendine girmiş ve 2020'yi salgına rağmen artışla kapatmıştı.

Bu yıl da artış eğilimini sürdüren endeks, ocak-mayıs döneminde sırasıyla yüzde 11,3, yüzde 9, yüzde 16,8, yüzde 66,3 ve yüzde 40,9 yükseldi. Haziranda yıllık bazda Avrupa ortalamasının üzerinde performans gösteren Türkiye'nin sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artış kaydetti. Böylece Türkiye bu performansıyla verileri açıklanan AB ülkelerinin tamamını geçti.

AB'de sanayi üretimini en çok Belçika artırdı

AB ülkeleri arasında bu dönemde sanayi üretiminde en yüksek artışın görüldüğü ülke Belçika oldu. Endeksin haziranda yıllık bazda yüzde 23,2 artış gösterdiği Belçika'yı, yüzde 20,1 ile Litvanya, yüzde 18,9 ile Slovenya ve yüzde 18,6 ile Macaristan izledi.

Endeksin aynı ayda en az arttığı ülkeler ise yüzde 2,3 ile Danimarka ve yüzde 4,2 ile Finlandiya olarak kayda geçti.

Avrupa ekonomisinin lokomotifi olarak kabul edilen Almanya'nın sanayi üretimi haziranda yıllık yüzde 6,5 artış gösterdi. Endeks Fransa'da yüzde 7,3, Hollanda'da yüzde 12,3 ve İtalya'da da yüzde 13,9 artış gösterdi.