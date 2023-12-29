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Ekonomi
TRT Haber 29.12.2023 08:39

Türkiye küresel ihracatta rekorunu tazeledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin küresel ihracatta rekorunu tazelediğini belirtti. Bakan Bolat, "Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 yılı sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı yüzde 1,02 idi." dedi.

Türkiye küresel ihracatta rekorunu tazeledi
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından Türkiye'nin küresel ihracat rekorunu tazelediğini açıkladı.

Bolat, sosyal medya hesabından, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) ihracata ilişkin son verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin aldığı payın yükseldiğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz. DTÖ tarafından açıklanan son istatistiklere göre, Ocak-Eylül 2023 dönemi sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı yüzde 1,02 idi. İnşallah bu güzel haberlerin devamı temennisiyle."

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İhracat Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
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