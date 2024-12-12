Türkiye Girişimci Buluşması İstanbul'da yapılacak

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından düzenlenen etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) paydaşlığında yapılacak.

İki gün sürecek olan buluşma, gençleri, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirecek.

Etkinlik öncesi düzenlenen basın toplantısı GİV Başkanı Mehmet Koç ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın katılımıyla İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünde yapıldı.

Toplantıda konuşan Koç, programa şu anda 350 civarında proje müracaatı olduğunu belirterek, çeşitli alanlarda ödüller verileceğini söyledi.

"Türkiye'deki girişimci sayısı bize göre yeterli değil"

Ülkede işsizliğe, cari açığa, yerinde istihdama, özellikle gençlerin uğraştığı pek çok probleme çözüm bulmanın yolunun girişimcilik olduğunu belirten Koç, "Bizim çok büyük bir genç nüfusumuz, milyonlarca üniversite öğrencimiz var. Türkiye'deki girişimci sayısı bize göre yeterli değil. Eğer biz bu girişim sayısını iki katına çıkarabilirsek, Türkiye'de kurulan şirketlerin sayısını yıllık şu anda kurulduğunun iki katına çıkarabilirsek ve özellikle niş alanlarda gençlerimizi, akademisyenlerini, üniversitelerimizi motive edebilirsek o zaman Türkiye'nin gelişmesinin ve şu anda yeni kurulan dünya düzeninde masanın ortaklarının bir tanesinin olmasının çok daha mümkün olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Amacımız bu insanlara tek tek ulaşmak"

Koç, gönüllülük esasıyla gençlere ön ayak olmaya çalıştıklarını aktararak, "GİV'in Türkiye'nin belli başlı yerlerinde şubeleri var. Türkiye'nin ihtiyacı olan girişimcinin hangi şehirde, hangi üniversitede olduğunu bilmiyoruz. Amacımız bu insanlara tek tek ulaşmak. Çünkü girişimci bir ülkenin geleceğini değiştiriyor. Bu programdan oluşan sinerjinin bütün sivil toplum kuruluşlarımıza bizim gibi şirket sahibi bütün arkadaşların bu işe gönüllülük esasıyla çalışmasına bütün üniversitelerimizde, araştırma merkezlerimizde bir heyecan oluşmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin girişimcilere en çok imkan tanıyan ülke olduğunun altını çizen Koç, "Eğer biz girişimcilerimize önem verir, popüler kültür haline getirirsek, sadece para kazanmak değil bunun onurunu yaşamak, bu ülkenin bir eksiğini tamamlamak, gençlerimizi daha çok motive edecektir. Bizler de bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

"Öğrencilerimiz gerçek bilimi ancak keşfederek öğrenebilirler"

Osman Bülent Zülfikar da, sadece bilimi üretmenin yeterli olmadığını belirterek, "Bu bilimin sahaya inmesi, insanımıza dokunması ve ülkenin, toplumun bir bilim toplumuna dönüşmesiyle yerini bulabileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımız zaman bilim dünyasıyla iş dünyasının, sosyal hayatın iç içe olması, buluşma ve beraberliklerin yeni örnek çalışmalarla iş birlikleriyle geliştirmesi gerekir" dedi.

GİV ile bu yıl iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Zülfikar, bu çerçevede üniversitenin öğrencilerinin girişimci olabilmesi, iş dünyasına katılabilmesi, iş dünyasında geleceğe yönelik faaliyetlerinin olmasını hedeflediklerini aktardı.

Zülfikar, İstanbul Üniversitesi olarak bilim toplumu oluşturma görevinin en iyi, en kısa sürede, en başarılı şekilde nasıl yapabileceğinin mücadelesi içerisinde olduklarını dile getirerek, "Bilgi toplumu olamazsak yollarımız, yaptığımız işler, aldığımız hizmetler hiçbiri gerçek kalitesini bulmuş olmaz. Bunların olabilmesi için toplumun bilim seviyesinin yükselmesi gerekiyor. Öğrencilerimiz gerçek bilimi ancak keşfederek öğrenebilirler" ifadelerini kullandı.

Üniversitenin bilimsel çalışmalarına ilişkin bilgi veren Zülfikar, Entertech İstanbul Teknokent'in Hollanda'da açtığı ofisin ardından şubat ayında da Londra'da ofis açılacağını bildirdi.

Zülfikar, gençlerin girişimci olmasının önünü açacak diğer çalışmaların da sürdüğünü sözlerine ekledi.

Toplantıda verilen bilgilere göre, iki gün sürecek ve alanında uzman isimlerin katılacağı paneller farklı şehirlerden fikrini projeye çeviren girişimcilerle yatırımcılar bir araya getirilecek.

İstanbul Üniversitesi ile yapılan iş birliği çerçevesinde gençlerin sanayi, iş dünyası ve STK'larla birlikte güçlü bir sinerji oluşturması ve diğer üniversitelere de örnek bir model olması hedefleniyor.

11. GİV Girişimcilik Ödüllerinde 11 farklı kategoride 19 ödül verilecek.

Bu yıl henüz ticarileşmemiş "Proje Fikir Ödülleri" kategorisinde ödül miktarı toplam 1 milyon lira olacak.