Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı. Eylülde satılan konut sayısı 147 bin 143 oldu.

En çok konut İstanbul'da satıldı

Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konutla ilk sırada yer aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ile İzmir izledi.

En az konut Hakkari'de satıldı

Konut satış sayısının en az olduğu iller 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

İpotekli konut satışları

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalış göstererek 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,3 azalışla 181 bin 855 oldu.

43 bin 967 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 43 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azalışla 287 bin 156 olarak gerçekleşti.

Yabancılara 6 bin 63 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 995 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 358 konut satışı ile Antalya, 408 konut satışı ile Ankara izledi.