Dünyanın ve Türkiye enerji piyasasının tüm aktörlerini buluşturacak zirve, 21-23 Kasım'da "Enerjinin kalbi Antalya'da atıyor" temasıyla gerçekleştirilecek.

Zirvede, Türkiye ve küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler, Akdeniz ve Orta Doğu'da yaşanan ve enerji piyasalarını etkileyen konular ele alınacak.

2010 yılından bugüne, enerji sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren ve tarafların gelecek beklentilerini tartışmasına ortam oluşturan zirvede, bu yıl da başta akaryakıt, LPG, elektrik ve doğal gaz sektörleri olmak üzere, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji alanlarındaki konular tüm yönleriyle tartışılacak.

Önemli konular zirvenin gündeminde yer alacak

Firmaların kendilerine özgü sergi alanlarıyla ürün ve yeni teknolojilerini tanıtacağı zirvede, Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımları, enerji yatırım finansmanında yeni modeller ve beklentiler, yeşil mutabakatın etkileri gibi önemli konular da zirvenin gündeminde yer alacak.

Zirvenin, ulusal ve global yatırımcıları, Türkiye ve bölge ülkelerinin kamu kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek, yeni iş birliği olanaklarının önünü açması bekleniyor.