Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi ele alınıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, görüşmelerde bir sunum yaptı.

Bakan Dönmez'in, konuşmasının satır başları şöyle;

Enerji arz güvenliğine yönelik endişelerin arttığı bu dönemde üretim, iletim ve dağıtım ile depolama alanındaki yatırım ve önlemlerle ülkemizin sürekli artan elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için gerekli adımların atılmasına devam edilmektedir

Özverili çalışmalarımız neticesinde ekim sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücümüz 103 bin 276 megavata ulaştı.

2022 yılı ekim ayı TÜFE’sine göre, dağıtım alanında 2006-2020 döneminde toplam 165 milyar lira yatırım yapılmış olup 2021-2025 döneminde ise 151 milyar lira yatırım yapılması öngörülmektedir. İletim tarafında ise 2021-2023 yıllarını kapsayan dönemde 2022 yılı ekim ayı TÜFE’sine göre 35 milyar lira yatırım gerçekleştirilecektir.

2022 yılının ilk on ayında işletmeye alınan elektrik üretim santral sayısının yüzde 94’ü yenilenebilir enerji kaynaklıdır.

"Yol haritasını yıl sonuna kadar netleştireceğiz"

Trakya'da kurmayı planladığımız doğal gaz merkezi için izlenecek yol haritasını yıl sonuna kadar netleştireceğiz.

Arz güvenliği noktasında bu kışı sıkıntı yaşamadan geçirmeyi hedefliyoruz.

Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçecektir. Hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmaktır.

Geçtiğimiz aylarda, Akkuyu NGS projesinde Proje Şirketi ve Ana Yüklenici arasında yaşanan sürece yönelik olarak, ihtilafın aşılması için yoğun bir çaba gösterilmiştir. Gelinen aşamada taraflar arasında mutabakat sağlanmıştır.

Vatandaşlarımızın söz konusu yüksek fiyatlardan asgari seviyede etkilenmesi için geçen yıl elektrik ve doğal gazda 100 milyar lira sübvansiyon yaptık. Söz konusu destek, bu yıl da artarak devam etmektedir. Mesken aboneleri için elektrikte düşük kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75 devlet desteği ile vatandaşımız dünya enerji piyasalarında yaşanan yükselişlere karşı önemli ölçüde korunmaktadır.