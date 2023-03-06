Bağlıkaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremlerde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve kalanlara sabır diledi.

Yaşanan acıların tarifi ve telafisinin imkânsız olduğunu, ancak ellerinden geldiği ölçüde depremden etkilenen insanlara destek vermelerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"TÜRSAB olarak depremin ilk saatlerinde kriz masası oluşturduk ve hemen ardından dayanışma hattını devreye soktuk. Dört koldan depremlerin büyük yıkımlara yol açtığı 11 şehirde faaliyet gösteren acentelerimize ulaşmaya çalıştık. Hızlıca organize ettiğimiz yardım malzemeleri dolu araçlarımızı genel merkezimiz ve bölge temsil kurullarımızdan depremin vurduğu illerimize ulaştırdık. Ardından TÜRSAB Genel Merkez öncülüğünde; Bölge Temsil Kurulları, acentelerimiz, TÜRSAB personeli ve vatandaşlardan gelen yardım malzemelerini 8 tır, 8 kamyon, 20 otobüs, 159 sprinter, 3 midibüs ile deprem bölgesine sevk ettik.

Kahramanmaraş ve Antakya'da kurduğumuz seyyar mutfaklarımız ile depremzedelere destek olmak için çaba sarf ettik. Depremzedelerin bölgeden tahliyesi için üye seyahat acentelerimize ait araçları tahsis ederek depremzedelerin yanında olduk. Sonrasında düzenlediğimiz kampanyalarla ve otelcilerimizle hayata geçirdiğimiz girişimlerle depremzedelerimizin konaklama tesislerine ve ikinci konutlara yerleştirilmesi konusunda çaba gösterdik."

Bağlıkaya, deprem bölgesindeki üyelerden bu yıl aidat alınmaması için Cumhurbaşkanlığına yazı yazdıklarını anlatarak, yönetimin, bölge BTK’larının, denetim ekiplerinin deprem illerindeki tespit çalışmalarının devam ettiğini, bu sürecin ardından da yaraların sarılması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını, seyahat acentelerini desteklemeye, bölge turizmini ayağa kaldırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

“Bölgeyi eski haline getirmek için çalışacağız”

Firuz Bağlıkaya, depremin etkilediği şehirlerin, özellikle iç turizm pazarında önemli yere sahip olduğunu aktararak, gastronomi ve kültür turlarının vazgeçilmez destinasyonlarının depremlerde büyük yara aldığını, bu yaraları el birliği ile sarmak, bölgeyi eski haline getirmek için çalışacaklarını vurguladı.

Yaşanan yıkım nedeniyle deprem bölgesindeki illerin bir kısmında turizm hareketlerinin başlamasının biraz zaman alacağını belirten Bağlıkaya, "Büyük kayıplar yaşadığımız bu süreçte turizmin iyileştirici gücüne ve ekonomik katkısına da çok ihtiyacımız bulunuyor. Bu bakımdan turizmin, deprem bölgelerindeki yaraların sarılmasında büyük rol oynaması ve şehirlerimizin turizmle yeniden toparlanması için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Depremin 2023 turizm hedeflerine etkisine ilişkin soru üzerine Bağlıkaya, “Yaşadığımız bu büyük felaketin turizm sektörüne yansımalarını önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Bu anlamda ITB Berlin turizm fuarında gerçekleştireceğimiz temaslar ve yapacağımız görüşmeler büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Rezervasyonlarda az da olsa bir duraksama mevcut”

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, depremlerin üzerinden çok uzun bir süre geçmediğini, acıların da korkuların da çok yeni olduğunu, sadece vatandaşların değil, komşu ülkelerin de önemli pazarlardaki misafirlerin de depremlerin şokunu yaşadığını söyledi.

Turizme ve sezona dair yorum yapmak için çok erken olduğunu belirten Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yurt dışındaki tur operatörlerimizden gelen bilgilere göre rezervasyonlarda az da olsa bir duraksama mevcut. Ancak tabloyu daha net görebilmek için biraz beklememiz gerekiyor. Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşecek olan ITB Berlin fuarında sezona dair daha güçlü verilere ulaşacağımızı umuyorum. Türkiye’nin geleneksel olarak en yüksek turizm potansiyeline sahip olduğu pazarlardan ilgi devam ediyor. Bu bağlamda Avrupa’da Almanya, Rusya, İngiltere, Polonya, Hollanda gibi ülkelerden gelen rezervasyon talepleri öne çıkıyor.”

Bağlıkaya, yerli turistin yaptığı erken rezervasyon iptaline yönelik soruya, “Deprem bölgesindeki şehirlerimize yönelik rezervasyonlarda yaşanan iptaller dışında bir iptalden bahsetmek mümkün değil” yanıtını verdi.

7-9 Mart’ta Almanya'da gerçekleştirilecek ITB Berlin Fuarına katılımlarına değinen Bağlıkaya, küresel turizm endüstrisinin gelişimine sağladığı katkı ve oluşturduğu iş hacmi dikkate alındığında dünyanın en önemli turizm fuarı olarak kabul edilen ITB Berlin Fuarı’na TÜRSAB olarak kendi stantlarıyla katıldıklarını, 2022 yılı itibarıyla 5,6 milyon misafir ağırladıkları Almanya pazarında üyelerin iş hacmini yükseltmeyi ve ülkenin pazar payını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bağlıkaya, ITB Berlin Fuarı’nın ardından uluslararası temasları sürdürmeye ve ülkeye dünyanın dört bir yanından turist çekmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.