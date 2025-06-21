Türk yatırımcıların 132 ülkede 2 bin 317 yatırımı bulunuyor

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Bakanlık, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2024 sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımlarının tespitine yönelik "Yurt Dışı Yatırım Anketi" yaptı.

Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri 2 bin 317 yatırımın sermaye pozisyonu 60,1 milyar dolar olarak tespit edildi.

Yatırımcı ile yurt dışı yatırım arasındaki borç ilişkisinin de dikkate alındığı net yatırım pozisyonuna göre, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı yatırımlarının tutarı 62,8 milyar dolar oldu.

Türkiye kaynaklı yurt dışı yatırımların dağılımı incelendiğinde, 2 bin 317 yatırımın 862'sinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, 487'sinin "diğer Avrupa ülkeleri" olarak gruplandırılan Birleşik Krallık, Rusya, Balkanlar, İsviçre, Norveç ve Doğu Avrupa bölgesinde bulunduğu görüldü.

Öne çıkan diğer bölgeler ise 260 ile diğer Asya ülkeleri, 246 ile Yakın ve Orta Doğu Asya, 224 ile Kuzey Amerika ülkeleri oldu.

Buna göre, AB ülkelerinin toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 38,15 olurken diğer Avrupa ülkelerinin payı yüzde 21,09 olarak hesaplandı.

Yurt dışı yatırımların bölgelere göre sermaye pozisyonuna bakıldığında, AB ülkelerinin yüzde 56,85 pay ve 34,2 milyar dolar sermaye pozisyonuyla ilk sırada geldikleri görüldü.

AB ülkelerini "diğer Avrupa ülkeleri" yüzde 22,41 pay ve 13,5 milyar dolar ile takip etti.

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Güneydoğu Asya ülkelerinin de yer aldığı "diğer Asya ülkeleri"nde yüzde 5,57 pay ve 3,4 milyar dolar, Kuzey Amerika'da yüzde 5,55 ve 3,3 milyar dolar tutarında Türk yatırımı bulunuyor.

Fas, Tunus, Libya, Cezayir ve Mısır'ı içeren Kuzey Afrika bölgesi yatırımlar içinde yüzde 3,51 paya ve 2,1 milyar dolar sermaye pozisyonuna, Gürcistan ve Azerbaycan gibi komşu ülkeler ile Orta Doğu ve Körfez ülkelerini içeren Yakın ve Orta Doğu Asya ülkeleri ise yüzde 3,48'lik paya ve 2,1 milyar dolar sermaye pozisyonuna sahip oldu.

Türkiye'den söz konusu yatırımlara 2024'te yapılan ihracatın 9,1 milyar dolar, ithalatın ise 6,3 milyar dolar olduğu belirlendi.

İlk sırada Hollanda var

Geçen yıl sonu itibarıyla toplam 132 ülkede doğrudan Türk yatırımı bulunuyor. İlk sırada 224 yatırım ve 24 milyar 319 milyon dolarlık sermaye pozisyonuyla Hollanda yer aldı. Bu ülkeyi, 4 yatırım ve 4 milyar 412 milyon dolarlık sermaye pozisyonuyla Jersey bölgesi takip etti.

Listede ayrıca Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) 118 yatırım ve 3 milyar 478 milyon dolarlık, ABD 213 yatırım ve 3 milyar 256 milyon dolarlık yatırım tutarıyla öne çıktı.

Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin gerçekleştirdikleri yurt dışı yatırımlarda finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 65,7'lik payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faaliyetlerin en ağırlıklı bölümünü ise holding şirketlerinin faaliyetleri oluşturdu.

Finans ve sigorta faaliyetlerini yüzde 7,7'lik payla madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 4,5 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 4,4 ile ulaştırma ve depolama, yüzde 4,2 ile ana metal sanayisi, yüzde 2,5 ile gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı, yüzde 1,9 ile kimya sanayisi ve yüzde 1,5'lik payla gayrimenkul faaliyetleri izledi.