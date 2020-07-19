Türk ihracatçıları, Ticaret Bakanlığının yol göstericiliğinde, salgının dönemi de dahi dünya pazarlarındaki yerini, sanal ortamda geliştirilen yeni uygulamalar sayesinde koruyup, dijital ortamın sağladığı imkanları sonuna kadar değerlendirmeye, ihracatını artırmaya ve çeşitlendirmeye devam ediyor.

Bu uygulamalardan biri de uluslararası ve yerel zincir mağazalar ile büyük ithalatçı firmalara yönelik düzenlenen "Özel Nitelikli Alım Heyetleri" programının salgın döneminde sanal ortama taşınması oldu.

Haziranın başından beri, Brezilya, Güney Kore, İsrail, Kırgızistan, Kuveyt, Tanzanya ve Tunus'tan 8 firma ile Sanal Özel Nitelikli Alım Heyeti etkinliği gerçekleştirildi.

99 Türk firması uluslararası firmalara ürünlerini tanıttı

Bu programlarda, gıda başta olmak üzere, makine, kimya, mutfak eşyaları, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde toplam 14 ürün grubunda, ihracatçılar ikili görüşmeler yaptı.

Bu kısa süre içinde 99 üretici/ihracatçı firma söz konusu büyük alıcılarla bir araya gelerek ürünlerini pazarlama fırsatı buldu.

Ticaret Bakanlığının öncülüğünde Sanal Özel Nitelikli Alım Heyeti programlarına Ekvador, Gürcistan, Hindistan, Hong Kong, Tayland ile devam edilecek.