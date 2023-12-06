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Ekonomi
AA 06.12.2023 14:21

Türk Eximbank, deprem bölgesine kaynak sağladı

Türk Eximbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan deprem bölgesine yönelik 100 milyon dolar kaynak sağladı.

Türk Eximbank, deprem bölgesine kaynak sağladı
[Fotograf: AA]

Türk Eximbank, Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi altında Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 100 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli kaynak için kredi anlaşması imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank, AIIB'den deprem bölgesine yönelik 100 milyon dolar kaynak sağladı.

Bu çerçevede AIIB tarafından 100 milyon dolar tutarında doğrudan kredi ve 200 milyon dolar tutarında garanti desteği olarak onaylanan 300 milyon dolar finansman paketi kapsamında gerçekleştirilen ilk işlem olan söz konusu kredi ile 6 Şubat depreminden etkilenen Türk ihracatçı firmaların deprem sebebiyle oluşan tamir, bakım, yeniden inşa, makine değişimi, güçlendirme gibi masraflarının finanse edilmesi amaçlanıyor.

"Yıl başından bu yana 4,2 milyar dolar kaynak temin ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bankanın yıl başından bu yana yurt dışı finansal kuruluşlardan ve uluslararası sermaye piyasalarından toplam 4,2 milyar dolar kaynak temin ederek Türk ihracatçısının hizmetine sunduğunu bildirdi.

Bu sene boyunca gerçekleştirdikleri yoğun çalışmaların neticesinde 2024'ün ilk yarısında 1,4 milyar doların üzerinde uzun vadeli uluslar üstü kaynağı Türkiye'ye kazandırmayı hedeflediklerini belirten Güney, şunları kaydetti:

"Bu kaynaklardan ilki olan AIIB kaynaklı bu deprem kredisi ile Bankamızın da önceliklerinden olan deprem bölgesindeki firmalarımızın maddi hasarlarının onarılması için uzun vadeli finansman sağlamayı ve bölgedeki ekonomik iyileşmenin hızlandırılmasına yardım etmeyi hedefliyoruz. Yakın zamanda bu işlemi takip edecek birçok uluslar üstü kaynak ile ihracatçılarımızın karbon dönüşümü süreçlerinin hızlandırılması, yeşil yatırımların finanse edilmesi, yeşil ürün üreticilerinin desteklenmesi, KOBİ finansmanı, kadın girişimcilerin ve kadın istihdamının desteklenmesi, ticaret finansmanında ülkeler arası işbirliğinin artırılması gibi birçok alanda ihracatçılarımıza sunduğumuz destekleri artırarak sürdüreceğiz."

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