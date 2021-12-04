Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün salgına rağmen bu yıl hareketli bir sezonu geride bıraktığını aktardı.

Alınan tedbirler ve önlemlerle güvenli tatil yapmak isteyenler Türkiye'yi tercih etti. Yurt dışından daha fazla turisti Türkiye'de ağırlamak için tanıtım çalışmalarına devam ediliyor.

Erken rezervasyon kampanyalarının yaklaşık 2 hafta önce başladığını söyleyen Bağlıkaya, yakın zamanda istenilen yer ve zamanda yer bulmanın mümkün olmayacağını aktardı.

Erken rezervasyon seçimlerinde de geleneksel turizm merkezlerine talep var.

"2023'ten itibaren rekorlara başlayacağız"

Gelecek yıl ile ilgili beklentinin yüksek olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Türkiye'nin 2022 turizm yılı hem yurt dışından hem de yurt içinden gelen turistlerle artışların olacağı bir yıl olacak. Bugünden gözüküyor bu. İnşallah 2022'de 2019 rakamlarını yakalayacağız. 2023'ten itibaren de hep söylediğimiz gibi rekorlarla dolu günlere başlayacağız" dedi.

Turizmde beklentiler, pazarlama teknikleri ve müşteri talepleri farklılaştı, bu değişime yanıt vermek üzere sektörün hem kamu hem özel sektör boyutuyla yapılan hazırlıklar tamamlandı.

Bağlıkaya, Türk turizminin çıkış yakalamaya çok yakın olduğunu aktardı. Yeni şartlara hızlı uyum sağlayan bir toplum olduğu için diğer ülkelerden öne çıkıldığına değindi.

Alınan tedbirlerle yeni yıla hareketli girilecek

Yurt dışı seyahatlerinde salgın tedbirlerinden dolayı ve vize noktasında bazı konsoloslukların hizmet vermemesi sebebiyle yurt dışı tur talepleri yüksek değil.

Yurt içinde yıl başında çok ciddi bir hareketlilik beklediklerini aktaran Bağlıkaya, "Antalya, İzmir ve kış tatil bölgeleri yoğun olacak. Rezervasyonlar iyi. Vatandaşlarımız artık alınan tedbirlerle tatil yapmaktan çekinmiyor. Yılbaşında da bunu göreceğiz" dedi.