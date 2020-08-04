Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasını kısmen kaldırmasına ilişkin yaptığı açıklamada, kararı büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Almanya Covid-19 nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı

Almanya'nın Avrupa Birliği içindeki önemine değinen Gencer, "Bu kararla turizmcinin bayramı devam ediyor. Umarım turizm sektöründe pandemi nedeniyle açılan yaralar biraz olsun kapanır." dedi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de Türkiye'siz bir Avrupa ve dünya turizmcinin olmayacağına dikkati çekerek "Kültür ve Turizm Bakanımızın çok büyük bir başarısı. Sağlık Bakanlığımızın büyük bir başarı. Bugün İspanya'ya turist gönderilmezken Türkiye'ye gönderilmesi, Türk turizmine ve sağlık sektörüne olan güvenin göstergesidir. Bundan sonra da tüm Avrupa'nın Türkiye'ye uçuşları serbest bırakacağını gösteriyor. Bu turizm ve sağlık sektörümüzün zaferidir." diye konuştu.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir ise kararın hem Türk turizmi hem de Çeşme için büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti.