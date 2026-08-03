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Ekonomi
AA 03.08.2026 11:11

Turistlerden Türk mutfağına 5,9 milyar dolarlık ilgi

Dönerden pideye, lahmacundan yöresel lezzetlere uzanan Türk mutfağı, turistlerin harcamalarında ilk sırada yer aldı. Yeme içme gelirleri ilk 6 ayda yaklaşık yüzde 9 artış göstererek 5 milyar 904 milyon 388 bin dolar oldu.

Turistlerden Türk mutfağına 5,9 milyar dolarlık ilgi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk yarısında 25 milyar 746 milyon 177 bin dolar turizm geliri elde edildi.

Bu gelirlerin detaylarına bakıldığında, turistlerin ülkede en fazla "yeme içme" harcaması gerçekleştirdiği görüldü. Dönerden pideye, lahmacundan ev yemeklerine farklı bölgelerdeki onlarca lezzet turistlerin beğenisine sunuldu. Böylece ülkenin gastronomik çeşitliliği de milyonlarca insan tarafından deneyimlendi.

Yılın ilk 6 ayında turistler, Türkiye'de yeme içme için 5 milyar 904 milyon 388 bin dolar harcama yaptı. Geçen yılın aynı döneminde, söz konusu harcama türünde elde edilen turizm geliri, 5 milyar 427 milyon 718 bin dolar olarak hesaplanmıştı. Yeme içme gelirleri bu yılın ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 artış gösterdi.

Turistler, giyecek ve ayakkabıya da 2,2 milyar dolar harcadı

Harcama türlerine göre incelendiğinde, turistlerin en çok harcama yaptığı alanlardan birisi de giyecek ve ayakkabı alışverişleri oldu.

Ülkeye gelen turistler, yılın ilk yarısında giyecek ve ayakkabılar için 2 milyar 196 milyon 385 bin dolar harcama gerçekleştirdi.

Turistlerin hediyelik eşya harcamaları da aynı dönemde, 890 milyon 164 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Spor, eğitim ve kültür harcamalarından elde edilen gelir, ocak-haziran için 248 milyon 992 bin dolar, diğer harcamalardan elde edilen gelir de 617 milyon 929 bin dolar olarak hesaplandı.

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