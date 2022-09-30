Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, ağustos ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de, ağustos ayında ihracat yüzde 13,1, ithalat yüzde 40,4 arttı.

Edirne'de ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 azalarak 6,7 milyon dolar, ithalat yüzde 39 azalarak 4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tekirdağ'da ise ağustos ayında ihracat, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak 252,5 milyon dolar, ithalat da yüzde 25,1 artarak 277,3 milyon dolar oldu.

Kırklareli’nde ihracat ağustosta yüzde 11,8 artarak 27,4 milyon dolar, ithalat ise 10,8 azalarak 18,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.