Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
TPAO'nun iki ildeki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman ve Şanlıurfa'daki petrol işletme ruhsatının süresi 1 Şubat 2031'e kadar uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki petrol işletme ruhsatı sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 1 Şubat 2031'e kadar uzatıldı.
Kalan kanuni sürenin ise sahada yapılacak üretim ve geliştirme faaliyetlerinin sonucuna göre talep edilmesi halinde kullandırılmasına karar verildi.
Etiketler: Petrol TPAO Resmi Gazete Adıyaman Şanlıurfa
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