Güneş yüzünü gösterdi, normalleşme süreciyle birlikte birçok ilde kısıtlamalar da kalktı. Ancak toplu alanlardaki risk hala devam ediyor. Toplu ulaşımdan kaçanlar ise çareyi bisiklette buldu.

Hem sosyal mesafeyi koyuyor olması hem de toplu taşımaya alternatif olması açısından bisiklet kullanımı son günlerde oldukça arttı.

Bisiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Bayram Akgül, bisikletin sağlıklı bir ulaşım aracı olduğunu söyledi.

Bisiklet satışı yıllık 1 milyon 500 bine kadar ulaştı

Koronavirüs sürecinde bisiklete ilgi arttı ama bisiklete talep son 10 yıldır yükselişte. Türkiye'de bisiklet satışı yıllık 1 milyon 500 bine kadar ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı kredi desteği ile sektörün daha da büyümesi bekleniyor.

Akgül, "6 ayı ödemesi 5 yıla kadar yerli malı bisiklete büyük katkı var. Bu katkı ile bizim de yeni piyasaya sunduğumuz elektrikli bisikletler var, elektrik destekli bisikletler var. Bunun da ulaşıma entegre olacağını düşünüyoruz" dedi.

Sektör, kredi desteğiyle 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

Haber: Selahattin Fidan

Kamera: Ufuk Ulusoy

Kurgu: İbrahim Güneştekin