Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022'ye ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 5,9 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aralıkta yıllık bazda yüzde 89,7 yükseldi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 66,8 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, aralıkta yıllık bazda yüzde 127,2 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 9 yükseldi.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 92,9, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 8,2 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Aralık 2022'de 2021'in aynı ayına oranla yüzde 112,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2 artış kaydetti.