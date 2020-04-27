Kura çekimlerinin TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

28 Nisan'da ilk olarak Manisa Köprübaşı'ndaki 75 konut, Manisa Akhisar'daki 125 konut, Manisa Salihli'deki 150 konut ve Denizli'deki 118 konut projeleri için kura çekiminin yapılacak.

Kura çekimleri vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilecek.

6 ildeki kura çekilişi, 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor" sözüne yer verildi.

28-30 Nisan "TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları" aşağıdaki illerimizin belirlenen ilçelerini kapsıyor.

Manisa

Denizli

Nevşehir

Yozgat

Isparta

Konya

Detaylar https://t.co/qxrRAgO8y7’de, sonuçlar e-Devlet Kapısı'nda. https://t.co/c64WDCrbms @csbgovtr@Toki_Kurumsal@murat_kurum pic.twitter.com/AfsR91ofgU — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) April 27, 2020

TOKİ kura sonuçları sorgulama

Paylaşımda, detaylara "http://toki.gov.tr" adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabileceği belirtildi. Ayrıca paylaşımda, kura takvimine de yer verildi.

Başvuru bedelleri şubeye gitmeden alınabilecek

Bankaların, kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladığı kaydedilen açıklamada, kura çekimlerinin vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.

Öte yandan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların, kurada hak sahibi olamadıklarında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden ATM'lerden geri alabildikleri, Halk Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların ise hesaplarına EFT yapıldığı hatırlatıldı.