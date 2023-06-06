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Ekonomi
AA 06.06.2023 10:19

TOBB'un sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda arttı

TOBB tarafından mayısta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 22,3 artışla 4 bin 137 oldu.

TOBB'un sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 22,3 yükselerek 4 bin 137'ye çıktı.

En çok kapasite raporu düzenlenen ilk 5 il İstanbul (1081), Ankara (305), İzmir (258), Bursa (226) ve Kocaeli (168) olarak sıralandı.

Mayıs 2022'de 91 bin 391 olan TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı, geçen ay yüzde 6,2 yükselerek 97 bin 64'e ulaştı. Toplam çalışan sayısı da aynı dönemde yüzde 5,3 artışla 3 milyon 943 bin 161 olarak hesaplandı.

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