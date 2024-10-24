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Ekonomi
AA 24.10.2024 20:12

TMO ürünleri PTTAVM ile yurt dışına açılıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, TMO markalı ürünler, PTTAVM üzerinden yurt dışında satışa sunulacak.

TMO ürünleri PTTAVM ile yurt dışına açılıyor

TMO'nun, sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapıldı.

Arz fazlası olarak değerlendirilen ürünlerle sınırlı olmak üzere TMO markalı perakende ürünlerin, dijital mecralardaki satış kanalları üzerinden yurt dışında da satışa sunulacağı bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kuruluşumuz ürünlerinin PTTeM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler AŞ (PTTAVM)'ye on-line satış platformları üzerinden yurt dışında satışa sunulmak üzere yetkilendirilmesine ilişkin protokol, Kurumumuz adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Ahmet Güldal ve PTTAVM adına Genel Müdür Hakan Çevikoğlu tarafından imzalandı."

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