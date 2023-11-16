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Ekonomi
AA 16.11.2023 09:27

TİGEM ihaleyle inek sütü satacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 12 tarım işletmesinde gelecek yıl üretilmesi planlanan tahmini 65 bin 835 ton inek sütünün ihaleyle satışını yapacak.

TİGEM ihaleyle inek sütü satacak
[Fotograf: AA]

TİGEM'in, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale 29 Kasım saat 14.30'da TİGEM'in İhale Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Toplam muhammen bedeli 735 milyon 770 bin 274 lira, geçici teminat tutarı 22 milyon 73 bin 108 lira olarak belirlenen ihalede, TİGEM'e bağlı Altınova, Anadolu, Ceylanpınar, Çukurova, Dalaman, Gökhöyük, Gözlü, Karacabey, Koçaş, Polatlı, Sultansuyu ve Türkgeldi işletmelerinin 2024 yılı istihsali 65 bin 835,45 ton inek sütünün partiler halinde satışı yapılacak.

İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale, 6 Aralık'ta aynı yer, saat ve şartlarda tekrarlanacak.

İhale şartnamesi TİGEM, ilgili işletme müdürlükleri ve "www.tigem.gov.tr" adresinden temin edilebilecek.

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