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Ekonomi
AA 26.02.2024 10:33

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi yüzde 12,5 arttı

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5, yıllık bazda nominal yüzde 98,2 ve reel olarak yüzde 21,8 arttı.

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi yüzde 12,5 arttı
[Fotograf: TRT Haber]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin TGFE verileri ilk kez açıklandı.

TGFE, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5, yıllık bazda nominal yüzde 98,2 ve reel olarak yüzde 21,8 arttı.

Türkiye genelinde 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,1 artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal yüzde 98,9, reel olarak da yüzde 22,2 arttı.

4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 9 artan Ofis Fiyat Endeksi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal yüzde 94,2, reel olarak da yüzde 19,3 yükseldi.

3 büyük il için TGFE değişimine bakıldığında, geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de endeks, sırasıyla yüzde 9,4, yüzde 14,5 ve yüzde 13,6 artış gösterdi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 80,9, yüzde 110,2 ve yüzde 110,1 artış kaydetti.

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