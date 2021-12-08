Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı'na 795 sözleşmeli memur atandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ticaret Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 795 sözleşmeli memur kurayla belirlendi.
Bakanlığın konferans salonunda, 75'i sözleşmeli muayene memuru, 720’si sözleşmeli gümrük muhafaza memuru olmak üzere 795 kişinin belirlenmesi için kura çekimi töreni düzenlendi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, törende yaptığı konuşmada, gümrük memuriyetinin diğer görevlere göre zorluklarını anlattı.
Uçarmak, "Yapmanızı istediğimiz şey, kimseye ayrım yapmadan, devletin ve milletin hakkını koruyarak ortaya bir iş koymanız" dedi.
Etiketler: Memur Ticaret Bakanlığı İstihdam
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