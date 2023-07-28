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Ekonomi
TRT Haber 28.07.2023 09:17

Ticaret Bakanlığı fırsatçılara 361 milyon lira ceza kesti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023 yılında otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşlarımızı mağdur edenlere uygulanan idari para cezası toplam 361 milyon TL’ye ulaşmıştır." dedi.

Ticaret Bakanlığı fırsatçılara 361 milyon lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, haksız uygulamalardan korumak adına gıda ve market ürünlerine ilişkin denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde yer alan Haksız Fiyatları Değerlendirme Kurulu tarafından, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat uygulamaları kapsamında 86 milyon TL, tüketici mevzuatına aykırılıklardan dolayı 47 milyon TL, aldatıcı reklamlardan dolayı 43 milyon TL olmak üzere 2023 yılında toplam 176 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Buna göre, 2023 yılında otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşları mağdur edenlere uygulanan idari para cezası toplam 361 milyon TL'ye ulaştı.

"Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlığın görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirdikleri düzenlemelerle, iç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bu kapsamda, otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Bolat, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımıza karşı haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicilerimizi koruyucu tedbirlerimizi alıyoruz. Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyor; Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu eliyle idari yaptırımları gecikmeksizin uyguluyoruz.

Perakende ve elektronik ticarette özellikle KOBİ'lerimizi korumaya ve haksız ticari uygulamaları ortadan kaldırmaya dönük önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum."

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