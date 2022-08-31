Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek başarılı performansını sürdürdüğüne dikkati çeken Muş, "İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.