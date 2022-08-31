Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Muş: İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı verdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bakan Muş, yüzde 7,6'lık ikinci çeyrek büyüme rakamını değerlendirerek, "İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır" açıklamasını yaptı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Türkiye'nin, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüyerek başarılı performansını sürdürdüğüne dikkati çeken Muş, "İhracat, büyümeye 3,87 puan katkı vermiş, büyümenin yarısı mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı Mehmet Muş Ekonomik Büyüme
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