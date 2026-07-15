Parçalı Bulutlu 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.07.2026 17:49

Ticaret Bakanı Bolat Brüksel'e gidecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 16-17 Temmuz'da Brüksel'e yapacağı ziyarette, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari ve ekonomik bağların derinleştirilmesi, sanayi entegrasyonunun korunması konuları gündemde olacak.

Ticaret Bakanı Bolat Brüksel'e gidecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika'nın başkenti Brüksel'e kapsamlı bir çalışma ziyareti yapacak.

Bolat'ın Brüksel temaslarının ana odağını, AB'nin son dönemde hayata geçirdiği Sanayi Hızlandırma Yasası (Industrial Accelerator Act) kapsamında gündeme gelen "Made in EU" gibi korumacı ve içe dönük sanayi politikaları karşısında Türkiye'nin kurulu tedarik zincirlerinin ve Gümrük Birliği'nden kaynaklanan kazanımlarının korunması oluşturacak.

Bu kapsamda, Türkiye'nin AB sanayisi için vazgeçilmez bir üretim, AR-GE ve yatırım ortağı olduğu, tek taraflı kısıtlamaların Avrupa sanayisinin kendi rekabetçiliğine ve dayanıklılığına zarar vereceği mesajı en üst düzeyde vurgulanacak.

Bolat, iki gün sürecek yoğun Brüksel programı kapsamında, Avrupa Komisyonunun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Ekonomi, Verimlilik, Uygulama ve Basitleştirmeden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis'in yanı sıra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kabine şefi Björn Seibert ile ikili görüşmeler yapacak.

Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki rolü pekiştirilecek

Bakan Bolat, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği yönetimi ve küresel otomotiv üreticilerinin en üst düzey yöneticileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek Türk otomotiv sektörünün Avrupa değer zincirindeki stratejik konumunu ele alacak.

Program kapsamında Bolat, AB üyesi ülkelerin daimi temsilcileri, Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu liderliği ve Brüksel'de mukim Türk iş dünyası ve STK temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki güvenilir rolünü pekiştirecek.

Türkiye, Gümrük Birliği temelinde AB ile kurduğu ticaret ekosistemini geliştirme ve derinleştirme kararlılığıyla, yapıcı diyalog kanallarını Brüksel'de en üst düzeyde işletmeye devam edecek.

ETİKETLER
Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı Belçika
Sıradaki Haber
Türkiye sağlık turizminde 761,5 milyon dolar gelir elde etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:34
FETÖ'de elebaşının ölümüyle belirginleşen ayrışma derinleşiyor
17:52
Muğla Valiliğinden orman yangını uyarısı
17:28
NATO: İttifak üyesi olup, AB üyesi olmayan müttefikler, ortak savunma açısından hayati önem taşıyor
17:15
ABD'nin 250. yılı anısına Trump portreli para basılacak
16:36
Gökbilimciler en sönük gezegeni tesadüfen fotoğrafladı
16:25
Çankaya Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
15 Temmuz şehitlerinin portreleri sergilendi
15 Temmuz şehitlerinin portreleri sergilendi
FOTO FOKUS
Milli iradenin kalbi hedef alındı
Milli iradenin kalbi hedef alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ