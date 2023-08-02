THY'ye "Uluslararası İş Güvenliği Ödülü"

THY'den yapılan açıklamaya göre, iş sağlığı ve güvenliği alanında dünyadaki en prestijli ödüllerin başında gelen BSC Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri, bağımsız jüri üyelerinin 44 farklı ülkeden 1000'e yakın kurumu değerlendirmesiyle sahiplerini buldu.

THY Teknik AŞ, geçen yıl iş yeri kazalarını, işle ilgili hastalıkları önleme yaklaşımı ve çalışanlarının psikolojisine verdiği değer ile bu ödülü almaya hak kazandı.

"Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, şirketin ödüle layık görülmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 bin kişiden oluşan ailelerinin her bir ferdinin kendileri için ayrı değere sahip olduğunu kaydederek, "Onların çalışma alanlarımızdaki sağlığını korumak ve memnuniyetlerini artırmak ise en öncelikli odağımız. Bu ödül bize büyük ailemiz için attığımız adımların doğru olduğunu gösteriyor. Şirketimizin yükselen başarı grafiğinde önemli katkısı olan çalışma arkadaşlarımızın çalışan deneyimini geliştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda bulunan tesislerinde aynı anda 56 uçağa bakım hizmeti sunan THY Teknik AŞ, şirket bünyesindeki farkındalık çalışmaları, sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ile operasyonlarını "sıfır iş kazası" hedefi ile yürütüyor.