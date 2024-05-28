Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.05.2024 13:34

THY'nin tecrübesiz kabin memuru alımı için son gün

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda tecrübesiz kabin memuru alımı için açtığı işe alım ilanında başvurular için son gün olduğunu açıkladı.

THY'nin tecrübesiz kabin memuru alımı için son gün
[Fotograf: DHA]

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.

"Take-Off Kabin" ilanı için THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresi üzerinden alınan başvurular bugün sona eriyor.

ETİKETLER
THY İstihdam
Sıradaki Haber
İklimlendirme sektöründen yılın ilk dört ayında 2,3 milyar dolar ihracat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
14:36
Diyanet İşleri Başkanlığı 85 eğitim görevlisi alacak
14:52
İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıdı
14:28
İzmir'de yelkenlide yakalanan 7 FETÖ'cü tutuklandı
14:49
Ders sırasında sınıfa giren veli öğretmenin üzerine yürüdü
14:06
Türkiye ve Tacikistan arasında 4 anlaşma imzalandı
Fotoğraf ve tarihseverlerin yeni gözde rotası: Didim
Fotoğraf ve tarihseverlerin yeni gözde rotası: Didim
FOTO FOKUS
Batı, Filistin'in tanınması çağrısını duymuyor
Batı, Filistin'in tanınması çağrısını duymuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ