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Ekonomi
AA 18.11.2023 13:25

THY'nin İstanbul kalkış-varışlı bazı seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın İstanbul kalkış ve varışlı bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin İstanbul kalkış-varışlı bazı seferleri iptal edildi

THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, bugün ve yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkışlı ve varışlı seferlerde hava muhalefeti nedeniyle iptaller olduğu belirtildi.

Açıklamada, Sabiha Gökçen havalimanı’nda 18 Kasım tarihli 9 sefer, 19 Kasım tarihli 23 seferin; İstanbul Havalimanı’nda ise 18 Kasım tarihli 40 sefer, 19 Kasım tarihli toplam 82 seferin iptal edildiği aktarıldı.

İstanbul için çok kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul için çok kuvvetli yağış uyarısı

Açıklamada, yolcuların uçuşlarının durumunu THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceği kaydedildi.

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