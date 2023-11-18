THY'nin İstanbul kalkış-varışlı bazı seferleri iptal edildi

THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, bugün ve yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkışlı ve varışlı seferlerde hava muhalefeti nedeniyle iptaller olduğu belirtildi.

Açıklamada, Sabiha Gökçen havalimanı’nda 18 Kasım tarihli 9 sefer, 19 Kasım tarihli 23 seferin; İstanbul Havalimanı’nda ise 18 Kasım tarihli 40 sefer, 19 Kasım tarihli toplam 82 seferin iptal edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yolcuların uçuşlarının durumunu THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceği kaydedildi.