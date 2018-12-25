Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yaptı.
Ekşi, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Havalimanı'nda İç Hat CIP'ye sizleri bekliyoruz. Her geçen gün faaliyetimizi yoğunlaştırdığımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı'nda sizler için dizayn edilen iç hat CIP Lounge hizmet vermeye başladı. Büyük projeye, güzel CIP."
İstanbul Havalimanında İç Hat CİP’ye sizleri bekliyoruz.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 25 Aralık 2018
Her geçen gün faaliyetimizi yoğunlaştırdığımız yeni evimiz İstanbul Havalimanında sizler için dizayn edilen iç hat CİP Lounge hizmet vermeye başladı.
Büyük projeye güzel CİP pic.twitter.com/pf12UO9gbg
CIP Salonu nedir?
THY'nin CIP Salonu'nda First ve Business Class yolcuları ağırlanıyor. 24 saat hizmet verilen salonda, hafif aperatif yiyecekler ve lezzetli içecekler de sunuluyor.
Kaynak: AA