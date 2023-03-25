Alman sendikalarının yüksek enflasyona karşı daha iyi ücret talebi nedeniyle 27 Mart'ta ülke çapında gerçekleştireceği ulaşım grevi nedeniyle bazı havalimanlarında yarın ve pazartesi günü planlanan uçuşlar iptal edildi.

Grev nedeniyle THY'nin yarın için planladığı TK 1597 İstanbul-Frankfurt, TK 7872 Sabiha Gökçen-Köln, TK 7873 Köln-Sabiha Gökçen seferleri yapılmayacak.

THY'nin 27 Mart Pazartesi günü ise İstanbul'un iki havalimanından Almanya'nın Hamburg, Bremen, Hannover, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg ve Köln'e gerçekleştirmeyi planladığı karşılıklı seferlerinden 44 tarifeli uçuşu ile 2 kargo seferi iptal oldu.