THY'den 60 yıl sonra Ankara-Roma seferi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinin açıklamasına göre, İtalya'da ilk seferini 1959 yılında Ankara-Roma hattı ile yapan THY, 60 yıl sonra iki ülke başkenti arasında yeniden sefer düzenliyor.

Ankara-Roma seferleri, 7 Ocak 2019 itibarıyla haftada 2 frekans (pazartesi-perşembe) karşılıklı olarak planlanıyor. Sefere ait biletler satışa sunuldu.

Türk Hava Yolları, Ankara-Roma direkt uçuşlarını 60 yıl sonra yeniden başlatıyor. pic.twitter.com/wspniV25vj — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 17 Ekim 2018

THY, İstanbul Atatürk Havalimanı (IST) çıkışlı Roma, Milano, Venedik, Pisa, Bolonya, Napoli, Katanya ve Bari, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan (SAW) ise Roma ve Milano noktaları olmak üzere İtalya'da 8 noktaya yaz tarifesi boyunca haftada 131 uçuş yapıyor.

Kaynak: AA