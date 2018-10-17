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THY'den 60 yıl sonra Ankara-Roma seferi

Türk Hava Yolları (THY), Ankara-Roma direkt uçuşlarını 60 yıl sonra yeniden başlatıyor.

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THYden 60 yıl sonra Ankara-Roma seferi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinin açıklamasına göre, İtalya'da ilk seferini 1959 yılında Ankara-Roma hattı ile yapan THY, 60 yıl sonra iki ülke başkenti arasında yeniden sefer düzenliyor.

Ankara-Roma seferleri, 7 Ocak 2019 itibarıyla haftada 2 frekans (pazartesi-perşembe) karşılıklı olarak planlanıyor. Sefere ait biletler satışa sunuldu.


THY, İstanbul Atatürk Havalimanı (IST) çıkışlı Roma, Milano, Venedik, Pisa, Bolonya, Napoli, Katanya ve Bari, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan (SAW) ise Roma ve Milano noktaları olmak üzere İtalya'da 8 noktaya yaz tarifesi boyunca haftada 131 uçuş yapıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, roma, ankara
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