Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uçuş planının güncellendiği açıklandı.

Yolcuların 254 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, "Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.

Buna göre, 21 Mart 2020-31 Aralık 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlerde sınırsız değişiklik yapılabileceği duyuruldu.

Ayrıca, operasyonel sebeplerle takvimde değişiklikler meydana gelebileceği belirtilerek yeni uçuş planına "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği aktarıldı.