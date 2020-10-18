Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül itibariyle başlayan denizlerde av sezonu ile birlikte bolca palamut avladı.

Palamutta yaşanan bolluk hem vatandaşların hem de balıkçının yüzünü güldürdü. Palamudun ardından Karadeniz Bölgesi'nde havaların da soğumaya başlamasıyla, sofraların vazgeçilmezi olan hamsinin avlanması balıkçı ve tüketicileri sevindirdi. Sinop’ta ağlara hamsi takılmaya başlayınca, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Karadeniz Ereğli’de avlanan hamsi, hayli rağbet görünce, palamut fiyatları da 15 liraya kadar düştü. Karadeniz’in incisi hamsinin kilosu ise 30 liradan satılmaya başlandı.