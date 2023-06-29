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Ekonomi
AA 29.06.2023 10:20

Temiz enerji elektrik üretimde ilk sırada

Türkiye'de dün günlük bazda 627 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı.

Temiz enerji elektrik üretimde ilk sırada
[Fotograf: AA]

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 30 bin 882 megavatsaatle 22.00’de, en düşük tüketim 22 bin 324 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 627 bin 758 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 627 bin 534 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 747 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 522 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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