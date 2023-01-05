Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 11:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmaması'na ilişkin bir çalışma olmadığı öğrenildi
Hazine ve Maliye Bakanlığının, "telefon ve tabletlerden ÖTV alınmamasına" ilişkin bir çalışmasının bulunmadığı öğrenildi.
Kamuoyunda gündeme gelen haberlerde, bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarların ÖTV'siz satılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı olduğu iddiaları yer aldı.
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlığın gündeminde bu yönde bir çalışma bulunmuyor.
Etiketler: Cep Telefonu ÖTV Son Dakika Vergi
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