Ekonomi
TCMB Başkanı Uysal: İktisadi faaliyetteki toparlanma sürecek25 Eylül 2019 Çarşamba 11:37 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:42
TCMB Başkanı Uysal, "Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz." dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısına katıldı.
Uysal'ın konuşmasının satır başları şöyle;
Parasal sıkılığın düzeyini enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleyeceğiz.
Önümüzdeki dönemde risk primi ve finansal oynaklıkların azalacağını, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın süreceğini öngörüyoruz.
Kaynak: AA
Etiketler: Merkez Bankası murat uysal