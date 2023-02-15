Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBB'den deprem bölgesine yönelik tavsiye kararı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), depremlerden etkilenen 5 il ve Gaziantep'in 2 ilçesindeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletmelerin borçlarını 6 ay faizsiz öteleme tavsiyesinde bulundu.
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Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği Deprem
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