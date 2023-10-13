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Ekonomi
AA 13.10.2023 10:35

Tavuk eti üretimi aylık bazda arttı

Türkiye'de ağustos ayında 203 bin 60 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 5,9 azalırken aylık bazda yüzde 4,2 artış gösterdi.

Tavuk eti üretimi aylık bazda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustosta ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, ağustosta 203 bin 60 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 5,9 azalırken aylık bazda yüzde 4,2 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 4,6, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 4,5 arttı. Bu dönemde 1 milyar 759 milyon 864 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 7,7 azalarak 111 milyon 780 bin adet olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 29,1 azalarak 3 bin 920 ton oldu.

Ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,2 artarken tavuk eti üretimi yüzde 4,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,5 ve hindi eti üretimi yüzde 11,9 azaldı.

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